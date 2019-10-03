Зеленский определился с кандидатами в ЦИК, опубликован документ

Президент внес в Раду представление о назначении нового состава Центризбиркома

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии.

В частности, членами Центризбиркома Зеленский предлагает назначить: Оксану Боярчук, Юрия Буглака, Елену Гатауллину, Викторию Глущенко, Андрея Гевко, Виталия Греня, Олега Диденко, Сергея Дубовика, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Александру Кармазу, Павла Любченко, Юрия Мирошниченко, Владимира Перепелюка, Виталия Плукаря, Сергея Постивого, Юрия Фрицкого.

Соответствующий документ за подписью Зеленского опубликовал на своей странице в Facebook нардеп Алексей Гончаренко.

/ Фейсбук А.Гончаренко

Напомним, ранее стали известны претенденты на пост главы новой ЦИК.

Как известно, Верховная Рада 13 сентября решила распустить Центризбирком. Ранее ЦИК возглавляла Татьяна Слипачук. Члены Центризбиркома избираются парламентом, а главу ЦИК выбирают сами члены комиссии на ее заседании.