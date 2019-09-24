У Зеленского назвали кандидатов в новый состав Центризбиркома

Кандидатов в ЦИК предложили ОПЗЖ, ЕС, Голос и Батькивщина / УНИАН

Офис президента Владимира Зеленского получил предложения парламентских фракций относительно назначения членов Центральной избирательной комиссии.

Согласно ответу Офиса президента на запрос ukranews.com, Оппозиционная платформа – За жизнь предложила две кандидатуры на должность членов ЦИКа: заместителя руководителя секретариата ЦИКа Сергея Дубовика и бывшего депутата парламента Юрия Мирошниченко.

Фракция Европейская солидарность предложила двух кандидатов - бывших депутатов БПП Александра Черненко и Юрия Буглака.

Фракция партии Голос внесла одну кандидатуру - сооснователя Гражданской сети Опора, бывшего заместителя министра образования и науки (2014-2016) Андрея Гевко.

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Кроме того, фракция ВО Батькивщина внесла кандидатуры главного консультанта отдела представительства в судах секретариата ЦИКа Виктории Глущенко, а также Жанны Усенко-Черной - экс-члена ЦИК.

Отметим, что предложения фракции Слуги народа и группы За будущее в Офисе президента не зарегистрированы.

Напомним, ранее стали известны претенденты на пост главы новой ЦИК.

Как известно, Верховная Рада 13 сентября решила распустить Центризбирком. Ранее ЦИК возглавляла Татьяна Слипачук. Члены Центризбиркома избираются парламентом, а главу ЦИК выбирают сами члены комиссии на ее заседании.