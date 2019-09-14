Названы претенденты на пост главы новой ЦИК

Главой новой ЦИК может стать "слуга народа" / УНИАН

Новый состав Центральной избирательной комиссии могут возглавить нардепы от партии президента Владимира Зеленского Слуга народа.

Пост главы ЦИК "светит" Алине Загоруйко и Вадиму Галайчуку, сообщает Lb.ua со ссылкой на источник в партии Слуга народа.

По словам собеседника, еще нет окончательного списка новых членов ЦИК, однако есть "список на салфетке, который постоянно корректируется".

"…Наиболее вероятный претендент на главу ЦИК - Вадим Галайчук. Или Алина Загоруйко", - сказал источник.

Также стало известно, что от партии лидера Океана Ельзи Святослава Вакарчука Голос в Центризбирком могут отправить Андрея Гевко, а от Батькивщины Юлии Тимошенко - бывшего члена комиссии Жанну Усенко-Черную.

Читайте такжеРоспуск ЦИК: чем Слуга народа расплатится за голоса Тимошенко и Медведчука – экспертНапомним, Верховная Рада 13 сентября решила распустить Центризбирком. Ранее ЦИК возглавляла Татьяна Слипачук. Члены Центризбиркома избираются парламентом, а главу ЦИК выбирают сами члены комиссии на ее заседании.