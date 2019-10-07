Выборы в ОРДЛО под Новый год: у Зеленского назвали три условия

Богдан Яременко прокомментировал возможность проведения выборов на Донбассе до конца года / Фото УНИАН

Киев согласен на проведение выборов на ныне оккупированном Донбассе, но для этого должны быть соблюдены некоторые условия. Их озвучил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции Слуга народа Богдан Яременко.

По его словам, такие выборы возможны при выполнении трех условия:

выборы должны пройти на всей территории Украины;

выборы должны проводится по украинским законам;

должны быть обеспечены условия безопасности для проведения выборов.

"Если Россия готова к конструктивным действиям и вместе мы сможем обеспечить все до декабря – будет прекрасно, если на Новый год эти территории вернутся в состав Украины", - сказал Яременко в интервью РБК-Украина.

Нардеп уверен, что при желании Россия может вывести свои войска очень быстро – "это дело пары недель".

"Дальше туда вернется украинская власть, которая сможет достаточно быстро восстановить там украинский правопорядок. То есть, при желании РФ все можно сделать достаточно быстро", - отметил Яременко.

В то же время, нардеп не смог дать точную оценку, есть ли у России желание вывести своих наемников из Украины: "Донбасс дорого обходится России, у них есть определенные надежды на облегчение режима санкций, и потому они начали эту игру. Насколько далеко они готовы зайти, я, конечно, не знаю. И доверия к ним нет. Потому мы будем двигаться маленькими шажками, но только время покажет, насколько мы сможем доверять России".

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Напомним, ранее новый глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко также озвучил условия для проведения выборов на оккупированом Донбассе.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский записал специальное видеообращение к украинцам, в котором детально высказался о своей позиции по грядущим переговорам в Нормандском формате, пресловутой формуле Штайнмайера и дальнейших шагах, которые предпримет официальный Киев по урегулированию военного конфликта на Донбассе.