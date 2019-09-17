В ООН порекомендовали Украине принять новый закон

17 сентября 2019, 13:38

Данная рекомендация связана со вступлением в силу закона о функционировании украинского языка.

ООН
ООН / Фото: Reuters

В ООН порекомендовали Украине принять отдельный закон о национальных меньшинствах и коренных народах. Об этом рассказала глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер в ходе брифинга во вторник, 17 сентября.

Отмечается, что данная рекомендация связана со вступлением в силу закона о функционировании украинского языка.

"Мы призываем Кабинет министров Украины разработать в приоритетном порядке с обеспечением инклюзивности и на основе консультаций закон о правах национальных меньшинств и коренных народов", - заявила Богнер.

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По ее словам, новый документ должен сбалансировать и защитить права представителей национальных меньшинств, а также обеспечить свободу выражения взглядов.

Напомним, что в Офисе президента Украины открестились от предвыборного обещания Владимира Зеленского провести анализ закона о функционировании украинского языка.

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ООН национальные меньшинства языковой закон
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