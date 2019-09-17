У Зеленского передумали пересматривать языковой закон

Владимир Зеленский / Reuters

Анализ закона о функционировании украинского языка, как это обещал во время президентской гонки Владимир Зеленский, в Офисе президента проводить не будут. Об этом сообщили в ОПУ на запрос Українських Новин.

В Офисе Зеленского отметили, что никакие рабочие группы по данному вопросу не создавались. При этом указано, что органом, который решает вопросы о конституционности законов, является Конституционный суд Украины.

"В КСУ открыто конституционное производство в вопросе по представлению 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСказал "да" отмене статьи за незаконное обогащение: в Украине выбрали языкового омбудсмена

Кроме того, в документе указано, что Парламентская ассамблея Совета Европы обратилась в Венецианскую комиссию относительно закона об украинском языке, вывод по которому должны одобрить 6-7 декабря текущего года.

Стоит отметить, что в июле текущего года в ОПУ дали другой ответ на аналогичный запрос журналистов.

Напомним, что министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский позитивно высказался по вопросу языковых квот в Украине.