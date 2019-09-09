"Это круто, это сработало": глава Минкульта высказался о языковых квотах

Бородянский изменил свое мнение о языковых квотах / Лига.нет

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский прокомментировал языковые квоты в Украине. По его словам, ранее он был критиком этой идеи. А теперь изменил свое мнение.

"Я скажу так, я изменил свою точку зрения. Не сейчас, это не связано с изменением моего статуса. Я всегда был против квотирования как инструмента развития. Я всегда считал, что квотирование – это такой инструмент (даже внутри у нас было очень много споров)... Но это работает. Я признаю, что языковое квотирование сработало в нашей стране. И да, я считаю, что это на сегодня оказалось эффективным механизмом развития украинского языка", - сказал Бородянский в интервью 24 каналу.

Как пример того, что квотирование сработало, министр назвал зарубежное кино: "Уже давно в кинотеатрах оно должно быть на украинском языке. И сегодня качество украинского перевода – невероятное. Это отдельное аудио литературное искусство. Так как украинцы сегодня работают с переводами кино – это фантастическая работа. Это круто. Это сработало".

Также, по его мнению, сработали и квоты на радио. Сегодня мы имеем больше исполнителей, которые звучат в пространстве, чем это было пять лет назад. Тут сыграла свою роль "многофакторная модель".

"Я сделаю все, что от меня зависит, для того, чтобы мы объединяли. Это является одной из главных целей президента. И мы будем все делать. И для меня это красная линия. Я буду активно противодействовать всему, что разъединяет", - резюмировал министр культуры.

Как известно, 13 октября 2017 года вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении, согласно которому в общем недельном объеме вещания общенациональных каналов, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности данных программ в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.

Напомним, ранее глава Минкульта Владимр Бородянский рассказал, как его ведомство защитит информпространство Украины.