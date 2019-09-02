Новый глава Минкульта рассказал, как ведомство защитит информпространство Украины

Владимир Бородянский / Лига.нет

Владимир Бородянский, новоиспеченный глава Министерства культуры, молодежи и спорта считает эффективной модель, при которой ведомство занимается формированием политики, а профильные агентства - их воплощением.

Именно такое мнение он высказал в интервью изданию Левый берег.

"Я считаю это правильным моделью - когда министерство занимается формированием политик, а агентства - их воплощением. Но эти изменения нужно завершить. Я хотел бы, чтобы были созданы новые агентства.Точно - агентство спорта высоких достижений, агентство массового спорта и агентство гуманитарной инфраструктуры ", − заявил Бородянский.

Читайте такжеВнештатным советником Зеленского стал экс-медийщик ПинчукаМинистр также отметил, что изменения в работе ведомства не коснутся актвивно функционирующих подразделений - Института книги, Украинского культурного фонда.

Бородянский утверждает, что задача министерства, особенно по состоянию на сегодня, защищать украинское информпространство "агрессивно".

"Я создавать политики, которые будут защищать общество от манипуляций. Вот моя задача. Безотносительно конкретных фамилий", - подвел итоги он.

Напомним, Владимир Бородянский был утвержден на министерском посту 29 августа - вместе с остальными членами нового Кабмина во главе с премьером Алексеем Гончаруком.