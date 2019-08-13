В Слуге народа назвали кандидата на пост министра гуманитарной политики

Владимир Бородянский был недавно назначен советником президента Владимира Зеленского.
Внештатный советник президента Владимира Зеленского Владимир Бородянский является кандидатом на пост главы объединенного Министерства гуманитарной политики, которое планируют создать на основе министерств культуры, молодежи и спорта и информационной политики.
Такими планами поделился избранный народным депутатом от Слуги народа, советник президента Никита Потураев в интервью Детектор Медиа.
"Бородянский – один из соавторов этого большого проекта, конечно, один из тех, кто может возглавить такое министерство", - подчеркнул он.
Напомним, Зеленский назначил Бородянского советником 29 июля. Ранее Бородянский руководил холдингом StarLightMedia и был гендиректором телеканала СТБ.