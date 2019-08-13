В Слуге народа назвали кандидата на пост министра гуманитарной политики

Владимир Бородянский / Фейсбук В.Бородянского

Внештатный советник президента Владимира Зеленского Владимир Бородянский является кандидатом на пост главы объединенного Министерства гуманитарной политики, которое планируют создать на основе министерств культуры, молодежи и спорта и информационной политики.

Такими планами поделился избранный народным депутатом от Слуги народа, советник президента Никита Потураев в интервью Детектор Медиа.

"Бородянский – один из соавторов этого большого проекта, конечно, один из тех, кто может возглавить такое министерство", - подчеркнул он.

Напомним, Зеленский назначил Бородянского советником 29 июля. Ранее Бородянский руководил холдингом StarLightMedia и был гендиректором телеканала СТБ.