Оптимизация Кабмина: какие министерства хотят сократить у Зеленского

8 августа 2019, 08:45

По словам команды президента Владимира Зеленского, новый состав Кабмина будет "максимально прагматичным".

Кабмин
Здание Кабмина / УНИАН

Представители команды президента Украины Владимира Зеленского желают реформировать исполнительную власть в стране через объединение некоторых министерств – ради создания "максимально прагматичного" Кабмина.

Как ранее заявил Алексей Гончарук, заместитель главы Офиса президента Андрея Богдана, идет активная работа над сокращением числа министерств.

По всей видимости, первым может быть ликвидирован пойти одно из самых недавно созданных — Мининформполитики.

К слову, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк предлагает объединить Минэкономразвития и торговли с Минфином. До того он публично ратовал за объединение двух других министерств — Минздрава и Минсоцполитики.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял о том, что работа 12 министерств − оптимальная модель функционирования Кабмина. Позднее в партии Слуга народа (политсиле президента Зеленского) назвали главного кандидата на ключевое министерство.

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