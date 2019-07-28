В Слуге народа назвали главного кандидата на ключевое министерство

Здание Кабмина / УНИАН

На пост главы Минобразования и науки (сейчас занимаемый Лилией Гриневич) главным претендентом в новом составе Кабмина является эксперт и директор образовательных программ аналитического центра Украинский институт будущего Сергей Бабак.

Об этом в интервью порталу Левый берег заявил глава штаба триумфатора досрочных выборов в Верховную Раду, президентской партии Слуга народа, Александр Корниенко.

"Все необходимые компетенции у него есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании. Я знаю, что Сергей наработал пакет образовательных законопроектов, поэтому готов идти в профильный комитет",– рассказал он

По словам Корниенко, министр образования от Слуги народа будет продолжать реформы, начатые Гриневич в программе "Новая украинская школа.

Напомним, ранее в Офисе президента Владимира Зеленского решили через Кабмин уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской горадминистрации.