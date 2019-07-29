Внештатным советником Зеленского стал экс-медийщик Пинчука

Владимир Бородянский / Владимир Бородянский /Facebook Владимир Бородянский

Владимир Бородянский - бывший гендиректор телеканала "СТБ", который принадлежит олигарху Виктору Пинчуку - стал внештатным советником президента Владимира Зеленского.

Соответствующий указ №557/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Бородянского Владимира Владимировича советником президента Украины (вне штата)", – сказано в документе.

Сам Бородянский, комментируя назначение, заявил, что планирует развивать гуманитарную отрасль в Украине.

"Итак, сейчас моя должность – советник президента по гуманитарным вопросам. Как это вижу: возможность сделать и реализовать замыслы и стратегии, которые в корне изменят гуманитарную отрасль в Украине. Я хочу, чтобы государство могло предложить своим деятелям искусства поддержку, защиту и справедливые и прозрачные KPI их работы", – написал Бородянский в Facebook.

Он также сообщил, что хотел бы обеспечить зарубежным деятелям искусства условия, которые будут стимулировать их к труду в Украине.

"Чтобы снова даже не появлялось вопросов, почему сериал Чернобыль HBO и Sky снимали не в Украине, а в Литве", – заявил Бородянский.

Напомним, весной нынешнего года легендарный американский кабельный телеканал НВО выпустил в эфир мини-сериал Чернобыль, посвященный катастрофе на ЧАЭС. Он имел громаднейший успех как у критиков, так и у публики. Также Сети разгорелось обсуждение, почему в Украине прошло минимальное количество съемок. Позднее в Киеве разработали и представили новый туристический маршрут по локациям съемок мини-сериала Чернобыль, которые проходили в столице.