"Хочу в Вашу команду": Скандальный футболист Милевский попросился к Зеленскому

Артем Милевский / dynamo-brest.by

Скандальный экс-форвард сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский в соцсети Instagram обратился к президенту Владимиру Зеленскому с предложением своих услуг и помощи.

"Владимир Александрович, добрый вечер. Когда-то вы играли меня в Квартале 95, и я не обижался. Готовы ли вы взять меня в свою команду советником по развитию украинского футбола? С уважением, Артем Владимирович Милевский", − написал 34-летний игрок.

К слову, сейчас выступает за команду Динамо (Брест) в белорусском чемпионате.

Тот самый скетч Вечернего квартала, о котором говорит Милевский.

Напомним, ранее Артем Милевский рассказывал о своих половых подвигах. До этого он поведал, почему тренер выгнал его из Динамо.