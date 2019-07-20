"Хочу в Вашу команду": Скандальный футболист Милевский попросился к Зеленскому

Некогда звезда и герой светских хроник (а вовсе не спортивных) даже Артем Милевский снова напомнил о себе.
Скандальный экс-форвард сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский в соцсети Instagram обратился к президенту Владимиру Зеленскому с предложением своих услуг и помощи.
"Владимир Александрович, добрый вечер. Когда-то вы играли меня в Квартале 95, и я не обижался. Готовы ли вы взять меня в свою команду советником по развитию украинского футбола? С уважением, Артем Владимирович Милевский", − написал 34-летний игрок.
К слову, сейчас выступает за команду Динамо (Брест) в белорусском чемпионате.
Тот самый скетч Вечернего квартала, о котором говорит Милевский.
Напомним, ранее Артем Милевский рассказывал о своих половых подвигах. До этого он поведал, почему тренер выгнал его из Динамо.