«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»

Милевский пожаловался на нового тренера "Динамо"

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал свой уход из брестского "Динамо".

По его словам, новый тренер клуба Алексей Шпилевский захотел убрать его из команды.

«Причина разрыва с Брестом? Правду знают все игроки футбольного клуба "Динамо". Все знают правду. Можно спросить у любого человека, и тебе скажут, какая ситуация была, что тренер Шпилевский с первого дня пребывания в Бресте хотел меня забрать из команды. Чем-то я ему не нравился. Может, боялся меня. Боялся, что у меня большой авторитет. Может, еще что-то», – сказал Милевский.

В интервью by.tribuna.com он также выразил недовольство, что клуб из Бреста с ним не попрощался.

«Я не обижаюсь ни на кого. Просто должно быть уважение к работе, которую ты проделал. Пришел в команду, когда "Динамо" шло двенадцатым, и в итоге заняла четвертое, выиграл Суперкубок и Кубок в БАТЭ. Ну, элементарное человеческое уважение должно ведь быть. А так туда-сюда – до свидания. И тебе ни спасибо, ни пожалуйста. Это просто кошмар", – добавил украинский футболист.

Напомним, ранее Александр Алиев посоветовал Милевскому разобраться с тренером "Динамо".