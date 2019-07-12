В Киеве создали маршрут по местам съемок сериала Чернобыль / kyivcity.gov.ua

Вдохновленные успехом мини-сериала Чернобыль Управления туризма и промоций КГГА совместно с туристическими операторами Киева разработали и представили новый туристический маршрут локациями съемок мини-сериала Чернобыль в Киеве.

В туристический маршрут включены киевские локации показаны в мини-сериале, в частности, улицы Крещатик и Богдана Хмельницкого, а также Национальный музей Чернобыль и Арка дружбы народов. Сама экскурсия рассчитана примерно на 4 часа, сообщает пресс-служба КГГА.

"Идея создания такого маршрута принадлежит именно нам. Но его наполнением занимались туроператоры и гиды. В целом этот маршрут является как раз результатом тесного сотрудничества нашего Управления и представителей туристического бизнеса. Благодаря реквизита происходит полное погружение в атмосферу времен после аварии на ЧАЭС. Например, перед стартом экскурсии автобус обрабатывается "специальным раствором" для очистки от радиационного пыли. Поэтому во время экскурсии посетители смогут почувствовать то, что происходило 33 года назад и как Киев пережил эту страшную аварию. И надеемся, что маршрут станет одним из самых посещаемых в Киеве", - рассказал начальник Управления туризма и промоций Антон Тараненко.

Ранее Зеленский предложил использовать Чернобыльскую зону для учений НАТО.