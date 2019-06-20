Чернобыль 2019: назвали источники сценария сериала

Чернобыль стал самым популярным проектом 2019 года, и многие зрители интересуются, как и на основании чего писался сценарий сериала.
Создатель Чернобыля-2019 Крейг Мейзин раскрыл тайну создания своего шедевра, и в особенности - написания такого необычного сценария.
Крейг Мазин опубликовал в своем Twitter список книг, фильмов и исследовательских материалов, на которые опирался в работе.
Для съемок он перечитало массу литературы и пересмотрел кучу документальных картин. Первым в списке стоит Чернобыльская молитва. Хроника будущего Светланы Алексиевич
"Абсолютно обязательное и душераздирающее чтение. Не просто так Алексиевич получила Нобелевскую премию", - подчеркнул он.l
Эндрю Лезербарроу Чернобыль 01:23:40 - по мнению Мейзина историческая книга о чернобыльской катастрофе и научной работы, и просто фантастическое сочинение.
Книга Пирса Пола Рида В огне. История героев и жертв Чернобыля очень помогла Мейзину как отличный взгляд на ситуацию. При этом он пожаловался немного, что книга устарела - она 1993 года, но зато в ней много фактажа.
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Также он пересматривал фильм Иди и Смотри, из-за чего назвал его очень трудным, но сверхполезным.
Так же свехполезная Чернобыльская Тетрадь Григория Медведева, который сам раньше работал на ЧАЭС, и написал ее после взрыва.
Очень впечатлил его Жорес Медведев с книгой Наследие Чернобыля, который работал в экспедиции РАН в Зону отчуждения ЧАЭС.
А вот в книге Чернобыль Юрий Щербак восстанавливает события, основываясь на рассказах очевидцев трагедии.
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Из научных документов о катастрофе он упоминает специальный доклад МАГАТЭ. Лучшим наглядным материалом для тех, кто хочет разобраться в дозах радиации, Мазин назвал вот эту схему, созданную автором комиксов XKCD.
Ему помог документальный сериал Час Икс, в первой серии которого поднимается тема взрыва ЧАЭС.
"Полудокументальный фильм, снятый Discovery Channel, примечателен в основном тем, что многие герои были русскоговорящими. Дятлова сыграл классный актер, я на нем немного помешан", - признался шоуранер.
Час Икс Discovery Channel смотреть онлайн эпизод Чернобыль:
Полный список книг, сериалов и документов он предоставил на своей странице в соцсетях, причем он не считает зазорным для себя регулярно обновлять и дополнять его.
1) So I promised two things when the series ended. The first - sharing the screenplays. I've gotten permission from @HBO to do that, and @johnaugust has generously offered to host them, so I'll let you know when they're up.— Craig Mazin (@clmazin) 4 июня 2019 г.
Second - a bibliography of sorts. Here goes.
Ранее создатели пообещали запустить в кинотеатрах дополненный фильм Мстители финал.