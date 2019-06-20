Мстители Финал: режиссерская версия версия выйдет в кино

Мстители: Финал/ ign.com

В кинотеатрах покажут полную версию фильма Мстители: Финал. студия Marvel добавила в фильм новые сцены.

Чтобы добить рекордное количество сборов, Disney еще раз запускает в прокат последний фильм о мстителях. Об этом сообщает портал ComicBook.

В обновленную версию последней части Мстителей включат эпизоды, не показанные зрителям ранее.

"Мы сделаем это. Не знаю, было об этом объявлено официально, но это произойдет на следующей неделе", — подтвердил информацию президент Marvel Studios Кевин Файги.

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Кевин Файги заявил, что, досидев до конца, можно будет увидеть удаленную сцену-трибьют (по всей видимости, Стэну Ли) и еще какие-то сюрпризы.

Но на самом деле - все янсо и так. Marvel и Disney не хватает всего каких-то $45 млн, чтобы обогнать по сборам Аватар и стать самым кассовым фильмом всех времен.

Фильм может появиться в кино уже с 27 июня.

Ранее сообщалось, что Мстители Финал установил новый мировой рекорд по кассовым сборам, обойдя Титаник.