Фильм Мстители: Финал установил новый мировой рекорд по кассовым сборам, обойдя Аватар и Титаник

Фильм Мстители: Финал установил новый мировой рекорд / Фото: постер к фильму Мстители: Финал

Один из самых ожидаемых фильмов весны Мстители: Финал установил новый мировой рекорд.

Заключительная часть Мстителей стала самой кассовой в истории, и всего за 11 дней с момента мировой премьеры 22 апреля, собрала 2,2 миллиарда долларов.

Для сравнения, Титанику, чтобы достигнуть такой суммы сборов понадобилось аж 5233 дня (14 лет и 4 месяца), и несколько переизданий.

К слову, с 2009 года первое место в рейтинге рекордсменов по кассовым сборам держал фильм 2009 года Аватар режиссера Джеймса Кэмерона – тогда лента собрала 2 миллиарда долларов за 47 дней.

Таким образом, Мстители: Финал обошли Аватар более, чем в 4 раза. Однако, история про синих гигантов все еще удерживает первое место по сборам за всю историю с результатом 2,788 миллиардов долларов.

Также фильм Мстители: Финал установил абсолютный кассовый рекорд.

Кроме того, стало известно, сколько заработали за фильмы главные звезды марвеловских Мстителей.

Напомним, Главред составил гид, по поводу того, в каком порядке смотреть фильмы киновселенной Marvel перед лентой Мстители: Финал.