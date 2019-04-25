Стало известно, сколько заработали за фильмы главные звезды марвеловских Мстителей

Оригинальный состав команды супергероев Мстители / кадр из х/ф Мстители

В Сети появилась информация, сколько заработали актеры, исполнившие главные роли в фильмах киновселенной студии Marvel.

Данные был опубликованы на портале Just Jared. Оскароосная Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел, получила за одноименный фильм 5 млн долларов. Роберту Дауни-младшему за роль Тони Старка/Железного человека платили так − 500 тысяч долларов за первый фильм Iron Man, а за Мстителей 2012 года — уже 50 млн долларов. Исполнитель главной роли в фильме Черная пантера Чедвика Боузмана получил за работу 2 млн долларов.

Крис Хемсворт, сыгравший роль Бога грома Тора за первое свое появление в этом образе получил 150 тысяч долларов, а за роли в Мстителях: Войне бесконечности и Торе: Рагнарек" получил 15 млн долларов.

Крису Эвансу за роли Капитана Америки заплатили в Первом мстителе: Противостояние и Мстителях: Война бесконечности получил по 15 млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что билеты на фильм Мстители: Финал побили рекорд по предпродажам на сеансы. Позднее Главред составил гид, по поводу того, в каком порядке смотреть фильмы киновселенной Marvel перед лентой Мстители: Финал.