Мстители: Финал: билеты на фильм побили рекорд по предпродажам

Мстители / Фото: постер к фильму Мстители: Финал

Грядущий фильм Мстители: Финал побил кассовые рекорды по предпродажам в США в первый день, собрав на рынке от 120 до 140 миллионов долларов.

По информации Deadline, в США за первый час продаж Мстители: Финал в три раза обошли по показателям свой приквел, Мстители: Война бесконечности (2018 год).

Кроме того, финальная часть Мстителей меньше, чем за полдня, в 4 раза превзошла продажи Аквамена (2018 год) от DC, и в целом заняла первую позицию по продажам билетов за сутки, обойдя Звездные войны: Пробуждение силы (2015 год).

За первые выходные фильм может собрать на домашнем рынке около 270 миллионов долларов — и побить рекорд Войны Бесконечности, которая заработала 257 миллионов.

Премьера Мстители: Финал состоится в Украине 25 апреля.

Ранее в сеть слили ключевые части фильма Мстители: Финал.