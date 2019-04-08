Новый отрывок из фильма Мстители: Финал: Marvel показал, как матерится Капитан Америка

8 апреля 2019, 20:17

Ожидается, что этот блокбастер станет самым продолжительным фильмом киностудии.

Мстители
Marvel показал, как матерится Капитан Америка / 1zoom.ru

Студия Marvel презентовала новый отрывок своего самого эпичного фильма Мстители: Финал. Премьера ленты запланирована на 25 апреля.

Фрагмент показали в эфире утреннего шоу Good Morning America, где побывали шестеро актеров, которые играют главные роли в фильме, то есть самых первых, "каноничных" Мстителей. Это Крис Эванс (Стив Роджерс/Капитан Америка), Роберт Дауни-мл. (Тони Старк/Железный человек), Крис Хемсворт (Тор), Марк Руффало (Брюс Беннер/Халк), Скарлетт Йоханссон (наташа Романова/Черная вдова) и Джереми Реннер (Клинт Бартон/Соколиный глаз).

Ожидается, что этот блокбастер станет самым продолжительным фильмом киностудии. Так что Скарлетт Йоханссон уже посоветовала зрителям "запастись подгузниками и платочками".

Новый отрывок из фильма начинается с 2:52. При этом в самом конце можно услышать, как матерится Капитан Америка:

Ранее в сети появился первый трейлер фильма "Король Лев".

Также сеть умилил трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу".

Кроме того, вышел первый полноценный трейлер Аладдина.

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трейлер Мстители
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