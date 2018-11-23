В Сети появился первый трейлер фильма "Король Лев"

Фильм "Король Лев" выйдет летом 2019-го / www.youtube.com/Walt Disney Studios

В Сеть выложили первый трейлер фильма "Король Лев". Кинолента станет ремейком популярного мультфильма, выпущенного в 1994 году.

Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Studios. Режиссером нового фильма стал Джон Фавро – он также переснял "Книгу джунглей".

Персонажей озвучат Бейонсе (львица Нала), Дональд Гловер (Симба), Чиветел Эджиофор (Шрам). Кроме того, отца Симбы Муфасу озвучит актер Джеймс Эрл Джонс – именно он дал голос тому же персонажу в оригинальном мультфильме.

Создатели фильма намерены комбинировать CGI-графику с "живыми" кадрами.

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