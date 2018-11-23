В Сети появился первый трейлер фильма "Король Лев"

В мировом прокате кинолента выйдет 17 июля 2019 года.
В Сеть выложили первый трейлер фильма "Король Лев". Кинолента станет ремейком популярного мультфильма, выпущенного в 1994 году.
Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Studios. Режиссером нового фильма стал Джон Фавро – он также переснял "Книгу джунглей".
Персонажей озвучат Бейонсе (львица Нала), Дональд Гловер (Симба), Чиветел Эджиофор (Шрам). Кроме того, отца Симбы Муфасу озвучит актер Джеймс Эрл Джонс – именно он дал голос тому же персонажу в оригинальном мультфильме.
Создатели фильма намерены комбинировать CGI-графику с "живыми" кадрами.
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