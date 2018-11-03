В Сети появился новый тизер третьего сезона сериала "Настоящий детектив"

Первая серия выйдет на экраны 13 января 2019 года.
Телеканал HBO представил новый тизер третьего сезона сериала "Настоящий детектив".
Ролик опубликован на YouTube-канале HBO.
В третьем сезоне события будут происходить на Среднем Западе, в одном из округов штата Миссури под названием Озарк, где детективам Уэйну Хейсу и Роланду Уэсту предстоит расследовать загадочные исчезновения детей. Сюжет будет посвящен сразу трем временным промежуткам.
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