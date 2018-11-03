В Сети появился новый тизер третьего сезона сериала "Настоящий детектив"

"Настоящий детектив" выйдет в январе 2019 года / Скриншот www.youtube.com/HBO

Телеканал HBO представил новый тизер третьего сезона сериала "Настоящий детектив".

Ролик опубликован на YouTube-канале HBO.

В третьем сезоне события будут происходить на Среднем Западе, в одном из округов штата Миссури под названием Озарк, где детективам Уэйну Хейсу и Роланду Уэсту предстоит расследовать загадочные исчезновения детей. Сюжет будет посвящен сразу трем временным промежуткам.

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