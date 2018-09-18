В Сети появился долгожданный трейлер фильма "Капитан Марвел"

В Сети появился трейлер фильма "Капитан Марвел" / Скриншот youtube.com

В Сети опубликован первый трейлер супергеройского фильма "Капитан Марвел".

Ролик вышел на YouTube-канале Marvel Entertainment, меньше чем за пол дня собрав пол миллиона просмотров. Фильм охватывает период девяностых годов прошлого века и формально является приквелом "Железного человека".

Роль главного супергероя Кэрол Денверс, она же Капитан Марвел, досталась актрисе Бри Ларсон. Также в фильме появятся актеры Сэмюэл Лерой Джексон, Джимон Гонсу, Джуд Лоу.

Мировая премьера фильма "Капитан Марвел" состоится в марте 2019 года.

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