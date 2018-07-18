Сеть "взорвал" новый трейлер фильма о Фредди Меркьюри

Киностудия 20th Century Fox опубликовала новый трейлер байопика о группе Queen "Богемская рапсодия".

Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале студии. Меньше чем за сутки видео посмотрели больше 2,5 миллионов пользователей

Главная роль - Фредди Меркьюри - досталась звезде сериала "Мистер Робот" Рами Малеку. Режиссером фильма стал Брайан Сингер, однако после конфликта с актерами, его уволили, и фильм доснимал режиссер Декстер Флетчер.

Кинолента расскажет о малоизвестных фактах из жизни легендарного коллектива. Создатели также покажут историю группы Queen от ее основания до выступления на концерте Live Aid в 1985 году.

Фильм выйдет на экранах кинотеатров первого ноября 2018 года.

Ранее вышел трейлер фильма "Небоскреб" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном.