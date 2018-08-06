Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом

Герои сериала отправятся в путешествие по альтернативным реальностям

Канал Netflix выпустил трейлер нового остросюжетного фантастического сериала «Маньяк». Главные роли в нем играют Эмма Стоун и Джона Хилл.

По сюжету персонажи Хилла и Стоун принимают участие в испытаниях нового фармацевтического средства, которое способно «починить разум». Кто-то с его помощью хочет забыть о несчастной любви, а кто-то — победить диагностированную шизофрению. Для многих участников эксперимента новое лекарство — последний шанс «стать нормальными», передает "Медуза".

Главные герои отправятся в путешествие по альтернативным реальностям, которые, скорее всего, существуют только в их головах: одно из таких измерений, например, напоминает фильм «Властелин колец».

Режиссером выступил Кэри Фукунага, спродюсировавший сериалы «Настоящий детектив» и «Алиенист». Шоу частично основано на одноименном норвежском сериале.

«Маньяк» выходит 21 сентября на Netflix.

Напомним, до конца нынешнего, 2018 года, 18 украинских фильмов выйдут в прокат. Среди них комедии, драмы, триллер и боевик.