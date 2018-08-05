В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов

18 фильмов, на которые стоит сходить

До конца нынешнего, 2018 года, 18 украинских фильмов выйдут в прокат. Среди них комедии, драмы, триллер и боевик.

"18 новых украинских фильмов выйдут на экраны до конца года. Комедии, драмы, мистический триллер, боевик и приключенческий экшн – найдутся ленты на любой вкус. 14 из этих киноисторий созданы при поддержке правительства", - написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook в воскресенье, 5 августа.

Среди ожидаемых в прокате фильмов - "Черкассы", "Клара", "Дикое поле", "Черный ворон", и другие.

Читайте такжеВ Сети появился зрелищный трейлер триллера "Стекло"Однако и в мире ожидается немало годных новинок.

Ранее Сеть "взорвал" новый трейлер фильма о Фредди Меркьюри.

Также покоряет Сеть красочный трейлер мультфильма "Как приручить дракона 3". Премьера ленты запланирована на февраль 2019 года.

Ранее в Сети появился первый трейлер фильма "Тайна дома с часами", премьера которого запланирована на октябрь 2018 года.

Напомним, по рассказу Джорджа Р. Р. Мартина сняли новый сериал, появился трейлер. Первый сезон из 10 серий выйдет осенью этого года.

Кроме того, вышел первый трейлер нового фильма "Мэрри Поппинс возвращается" с Эмили Блант. Лента станет продолжением фильма, вышедшего в 1964 году, с Джули Эндрюс в главной роли.

Также вышел трейлер фильма "Веном" с Томом Харди в главной роли. Премьера кинокартины запланирована в мировом прокате 4 октября 2018 года.