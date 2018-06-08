"Мир Юрского периода-2": почему стоит посмотреть этот фильм

В прокат вышел один из самых ожидаемых фильмов 2018 года "Мир Юрского периода-2". Режиссером американской фантастической киноленты о доисторических монстрах стал Хуан Антонио Байон. Это пятый фильм в серии "Парк юрского периода".

Сюжет

"Мир Юрского периода-2" продолжает историю предыдущей картины Колина Треворроу, которая в 2015 году собрала в прокате 1,6 млрд долларов.

По сюжету картины, прошло 4 года после того, как на острове Нублар произошла жуткая катастрофа. Хотя остров покинут людьми, некоторые животные выживают в джунглях.

Тем временем, на острове просыпается вулкан, и всем динозаврам угрожает второе вымирание. Руководитель парка Клэр Дерринг (Брайс Даллас Ховард) хочет сделать все возможное, чтобы спасти рептилий. Поэтому она привлекла инвесторов, и обращается к дрессировщику Оуэну Грэди (Крис Пратт) с просьбой ей помочь спасти динозавров от гибели под лавой. Оуэн соглашается ради того, чтобы найти своего главного раптора, который потерялся где-то в дебрях острова.

Однако у спонсоров эвакуации есть свои корыстные и зловещие планы на животных, которые являются не только чудом науки, но и весьма ценным активом.

А то, что Клэр и Оуэн найдут на острове, их поразит. Земля когда-то может вернуться к своему доисторическому времени, когда на ней правили динозавры.

Картинка и актеры

Фильм выгодно отличается от своего предшественника темной, насыщенной цветовой гаммой. Напряженные сцены, как-то извержение вулкана, или эффектный выход ревущего динозавра, усиливаются яркими спецэффектами.

Как отмечали создатели фильма, они общались с палеонтологами и вулканологами, чтобы максимально точно и достоверно изобразить извержение вулкана в картине и облики динозавров. К слову, одного динозавра создатели придумали сами.

В этом фильме также повышена концентрация хоррора – есть самый плохой динозавр, которого скрестили путем генного модифицирования из тираннозавра и велоцираптора, добавили новой твари обоняние и передние лапы – теперь эта смесь собаки и ящерицы в разы подвижнее благодаря возможности передвигаться на четырех лапах.

Благодаря новым смертельным опасностям, которые подстерегают героев на каждом шагу, зритель практически от начала до конца находится в эмоциональном напряжении и состоянии тревожного ожидания.

В центре внимания киноленты – персонаж Криса Пратта, которого, к слову, посчитали некоторые кинокритики, чересчур много. Что касается романтической линии между Клэр (Брайс Даллас Ховард) и Оуэном, то тут их история "поставлена на паузу" ради спасения динозавров.

Стоит ли смотреть "Мир Юрского периода-2"?

Да, если:

- любите хоррор и щекотать себе нервы;

- считаете, что Криса Пратта много не бывает;

- хотите увидеть кровавые и зрелищные сцены;

- вы любите украинскую озвучку и сравнение крови динозавра с вином "Букет Молдавии".

Нет, если:

- любите олдскульные части фильма;

- хотите показа развития больше, чем одного персонажа;

- считаете, что динозавры должны были все умереть в предыдущей части.