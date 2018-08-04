Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа

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Вышел трейлер документального фильма "Активные мероприятия" о связях президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает Variety, премьера состоится 31 августа.

В фильме рассказывается о предположительном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

По словам режиссера Джека Брайана, на протяжении 30 лет Путин ведет "тайную политическую войну" против Запада.

В фильме есть фрагменты интервью с сенатором США Джоном Маккейном, кандидатом в президенты Хиллари Клинтон, бывшим послом США в России Майклом Макфолом и др.

В ленте также упоминается Евромайдан и украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы внесли на рассмотрение конгресса проект ужесточения антироссийских санкций.