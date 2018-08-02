Путин передал Украине ультиматум

Айдер Муждабаев

журналист

Вчера, 06:57

Кремль бросил все силы на то, чтобы не допустить отделения украинской церкви от Москвы.

Новинский передал Украине ультиматум Путина

В Кремле почувствовали, что Украина как никогда близка к получению автокефалии УПЦ. Для Москвы это – конец империи, второй майдан. Допустить прекращение существования фсбшной ветки православия, структуры, которая содействовала аннексии Крыма, войне на Донбассе, и идеологически является оружием против Украины, в Москве никак не могут.

Поэтому усилия будут приняты беспрецедентные, чтобы этого не допустить. Наверняка, сейчас самолеты с деньгами летают в разные православные церкви, которые будут принимать участие в голосовании. Но самый важный шаг, на который пошел Кремль – это прямые угрозы Украине.

Не все обратили внимание на заявление одного из смотрящих Путина в Украине Вадима Новинского: "Если церковный раскол будет легитимизован, велика вероятность развала страны, гражданской войны на религиозной почве. Она будет в каждом городе, каждом селе, за каждый храм".

Читайте также: Конец величия России и спасение Порошенко: последствия автокефалии УПЦ

Устами Новинского Путин передал ультиматум Украине: "Если украинская церковь будет отделена от Москвы, я вам устрою гражданскую войну".

Что на самом деле нам сообщил Новинский? То, что в Украине будут совершены провокации в момент вероятного получения Томоса на автокефалию – поджоги церквей, имитация нападения националистов, теракты, кровавые драки, возможно, убийства. То есть "православный царь и помазанник Божий" угрожает украинцам новой широкомасштабной агрессией во имя спасения православия. Спасибо Новинскому, что нам это все так доступно, простым языком объяснил.

Одна узница концлагеря Майданек (лагерь смерти Третьего рейха на окраине польского города Люблина – ред.) в ответ на вопрос, что она для себя считает главным уроком войны и Холокоста, сказала: "Если кто-то говорит, что хочет убить тебя, верь ему".

Читайте также: Русская церковь хочет повторить ошибку Путина

Я верю господину Новинскому и надеюсь, что ему верят и украинские спецслужбы, и украинский политикум, и украинский президент, и все украинцы.

На кону сейчас без преувеличения будущее страны. Господина Новинского надо попросить из Украины, используя все законные методы, иначе он будет и дальше взрывать страну. Нельзя сидеть сложа руки, иначе нас просто сожрут.

У крымских татар на этот случай есть хорошая поговорка: "Если сосед россиянин, держи топор острым".

Айдер Муждабаев, журналист

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новость в спецтеме: Предоставление автокефалии УПЦ
Айдер Муждабаев Владимир Путин Вадим Новинский автокефалия Томос РЦП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:48
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
14:00
«Будете терять энергию через язык»: когда и как на нас начнет влиять солнечное затмение 11 августа-2018
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:39
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
12:12
"73 рубля за доллар": как США собираются душить Россию
12:10
Суд вынес первое решение по главному подозреваемому в убийстве Олешко-Сармата
11:59
«Рембо - отдыхает»: Максим Галкин в обтягивающем наряде произвел фурор в Сети
11:48
Капитан «Шахтера» продолжит карьеру в Италии: СМИ назвали сумму трансфера
11:45
Украинский генерал назвал важное отличие Операции Объединенных сил от АТО на Донбассе
11:29
"Враг пользуется вавками в голове людей": Карпа объяснила, что делать с Донбассом
11:15
Главная причина бедности украинцев мнение
10:54
Стало известно, как новый курс доллара взвинтит цены на бензин
10:49
Болгария ужесточила визовый режим
10:21
Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся – СМИ
10:05
Настя Каменских попала в больницу
09:39
Двое закарпатских военнослужащих организовали "взрывной" бизнес
09:36
Известный манекенщик Zombie Boy покончил с собой
09:14
Девушка дня Instagram: сексапильная модель Playboy Китриша
09:07
Семья замглавы комиссии прокуроров обзавелась элитной недвижимостью в США — расследование
08:38
Падение гривни: доллар преодолел новую психологическую отметку
08:17
Украинцам хочется мира любой ценой мнение
08:11
Украинцев предупредили о нашествии опасного природного явления в августе: видео
07:47
В США обвинили Россию: стоит за попытками вмешательства в предстоящие выборы
07:15
"Мариуполь" — "Юргорден" 2:1: украинцы вышли в 3-й раунд квалификации ЛЕ, фото и видео
07:11
Ірена Карпа: Ворог користується вавками в голові людей — на них зручніше тиснути
06:56
Под угрозой захвата: что готовит Путин в Беларуси и Казахстане мнение
06:38
Новая ведущая "Орла и Решки" покрасовалась стройной фигурой в купальнике
06:15
Эксперты назвали продукты, которые убивают молодость
05:54
"15 миллионов не простят": историк рассказал о новой ошибке Кремля
05:23
Тайна Бермудского треугольника раскрыта: ученые обнародовали факты. Видео
05:01
Cтало известно, кто может стать новым тренером "Динамо"
04:32
"Задница - огонь": Вика из "НеАнгелов" восхитила поклонников фото в купальнике
04:05
Засуха в Крыму: русло одной из крупнейших рек полностью пересохло, видео
03:41
Подсчитано число жертв возможного теракта Савченко и Рубана
03:08
"Альфа" снова вернут на Землю и на экраны – СМИ
02:23
Журналисты выяснили сумму растрат Винника на день рождения в Доминикане: видео
01:54
"Дизлайк за русский язык". В Сети противоречиво оценили совместный клип Бумбокс и O. Torvald: видео
01:27
В России предупредили Украину об угрозе потерять Усика
01:02
Джамала засветила глубокое декольте на съемках клипа: фото
00:39
В МОН увеличат изучение истории Голодомора в школах
00:13
Убийцы российских журналистов в ЦАР говорили с жертвами на одном языке – СМИ
02 августа, четверг
23:44
В Украине обеспокоены засухой, провоцирующей экологическую катастрофу в Крыму
23:19
Plus-size модель Эшли Грэм позировала фотографу в сексуальном белье: фото
22:47
"За это бьют по зубам". В ОУН предлагают радикально решить конфликт с Венгрией в Закарпатье
22:20
"Это чистый сепар". Журналист назвал Усика сторонником врагов Украины
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять