Путин передал Украине ультиматум

В Кремле почувствовали, что Украина как никогда близка к получению автокефалии УПЦ. Для Москвы это – конец империи, второй майдан. Допустить прекращение существования фсбшной ветки православия, структуры, которая содействовала аннексии Крыма, войне на Донбассе, и идеологически является оружием против Украины, в Москве никак не могут.

Поэтому усилия будут приняты беспрецедентные, чтобы этого не допустить. Наверняка, сейчас самолеты с деньгами летают в разные православные церкви, которые будут принимать участие в голосовании. Но самый важный шаг, на который пошел Кремль – это прямые угрозы Украине.

Не все обратили внимание на заявление одного из смотрящих Путина в Украине Вадима Новинского: "Если церковный раскол будет легитимизован, велика вероятность развала страны, гражданской войны на религиозной почве. Она будет в каждом городе, каждом селе, за каждый храм".

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Устами Новинского Путин передал ультиматум Украине: "Если украинская церковь будет отделена от Москвы, я вам устрою гражданскую войну".

Что на самом деле нам сообщил Новинский? То, что в Украине будут совершены провокации в момент вероятного получения Томоса на автокефалию – поджоги церквей, имитация нападения националистов, теракты, кровавые драки, возможно, убийства. То есть "православный царь и помазанник Божий" угрожает украинцам новой широкомасштабной агрессией во имя спасения православия. Спасибо Новинскому, что нам это все так доступно, простым языком объяснил.

Одна узница концлагеря Майданек (лагерь смерти Третьего рейха на окраине польского города Люблина – ред.) в ответ на вопрос, что она для себя считает главным уроком войны и Холокоста, сказала: "Если кто-то говорит, что хочет убить тебя, верь ему".

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Я верю господину Новинскому и надеюсь, что ему верят и украинские спецслужбы, и украинский политикум, и украинский президент, и все украинцы.

На кону сейчас без преувеличения будущее страны. Господина Новинского надо попросить из Украины, используя все законные методы, иначе он будет и дальше взрывать страну. Нельзя сидеть сложа руки, иначе нас просто сожрут.

У крымских татар на этот случай есть хорошая поговорка: "Если сосед россиянин, держи топор острым".

Айдер Муждабаев, журналист