Фантастические твари-2 выйдут в прокат 15 ноября / youtube.com/Warner Bros.

В сети появился финальный трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".

Ролик появился на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Режиссером киноленты выступил Дэвид Йейтс.

В фильме рассказывается об истории борьбы молодого Дамблдора и Ньюта Саламандера с темным волшебником Геллертом Гриндевальдом.

Главные роли исполнят оскароносный Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Джонни Депп и Кэтрин Уотерстон. В украинский прокат фильм выйдет 15 ноября 2018 года.

Выход третьей (заключительной) части ожидается в 2020 году.

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