В Сети появился первый трейлер супергеройского фильма "Люди Икс: Темный Феникс"

Премьера киноленты состоится 14 февраля 2019 года.
В Сеть выложили первый трейлер супергеройского фильма "Люди Икс: Темный Феникс".
Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании 20th Century Fox.
В двенадцатой по счету картине о команде Люди Икс рассказывается об истории Джин Грей (Темный Феникс), роль которой исполнила актриса Софи Тернер, знакомая зрителям в первую очередь как Санса Старк из сериала "Игра престолов".
Также в киноленте появятся персонажи Джеймса Макэвоя (Чарльз Ксавьер / Профессор Икс), Майкла Фассбендера (Магнито), Дженнифер Лоуренс (Мистик), Николаса Холта (Зверь), Тая Шеридана (Циклоп).
Сценарием и режиссурой занялся Саймон Кинберг, который выступал в роли сценариста и продюсера в предыдущих фильмах серии, однако "Люди Икс: Темный Феникс" станет для него режиссерским дебютом.
Премьера фильма состоится 14 февраля 2019 года.
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