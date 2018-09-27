В Сети появился первый трейлер супергеройского фильма "Люди Икс: Темный Феникс"

Софи Тернер исполнит одну из главных ролей / youtube.com/20th Century Fox

В Сеть выложили первый трейлер супергеройского фильма "Люди Икс: Темный Феникс".

Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании 20th Century Fox.

В двенадцатой по счету картине о команде Люди Икс рассказывается об истории Джин Грей (Темный Феникс), роль которой исполнила актриса Софи Тернер, знакомая зрителям в первую очередь как Санса Старк из сериала "Игра престолов".

Также в киноленте появятся персонажи Джеймса Макэвоя (Чарльз Ксавьер / Профессор Икс), Майкла Фассбендера (Магнито), Дженнифер Лоуренс (Мистик), Николаса Холта (Зверь), Тая Шеридана (Циклоп).

Сценарием и режиссурой занялся Саймон Кинберг, который выступал в роли сценариста и продюсера в предыдущих фильмах серии, однако "Люди Икс: Темный Феникс" станет для него режиссерским дебютом.

Премьера фильма состоится 14 февраля 2019 года.

Напомним, новый зрелищный трейлер боевика "Веном" покорил Сеть.

Также в Сети появился зрелищный трейлер триллера "Стекло".

Кроме того, Сеть "взорвал" новый трейлер фильма о Фредди Меркьюри.

В Сети появился трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом.

Также вышел долгожданный трейлер фильма "Капитан Марвел".

Ранее в Сети появился финальный трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".