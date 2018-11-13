Сеть умилил трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу"

В прокате кинолента появится в мае 2019 года.
В Сеть выложили первый трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу".
Ролик опубликован на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.
Фильм экранизируют по игре Detective Pikachu. По сюжету, главный герой Тим Гудман, расследует таинственное исчезновение своего отца — частного детектива Гарри Гудмана. Давний партнер Гарри – детектив Пикачу помогает найти старшего Гудмана.
К слову, роль Пикачу в фильме исполнил Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула со вселенной Marvel.
Пользователи Сети уже стали подшучивать над этим фактом.
now I understand this @VancityReynolds#deadpool#DetectivePikachupic.twitter.com/cfvIy0Lzyi— Kurt Lemke (@Bombastic_World) 13 November 2018
Кроме того, юзеров умилила детализация самого Пикачу, его пушистость и лапки.
Look how cute they made pikachu tho. Finally brought the rough draft to life. I can’t wait for summer 2019. #DetectivePikachupic.twitter.com/S2XnTUk8Jx— σмαя мєιєи∂єz (@xPrepzROCKSx) 13 November 2018
"Посмотрите, как мило они изобразили Пикачу. Наконец-то воплотили эскиз. Не могу дождаться лета 2019-го", - пишут в Twitter.
В прокате фильм появится в мае 2019 года.
В Сети появился новый тизер третьего сезона сериала "Настоящий детектив".
Также появился первый трейлер супергеройского фильма "Люди Икс: Темный Феникс".