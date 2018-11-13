Сеть умилил трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу"

Пикачу заговорит голосом Райана Рейнольдса / Скриншот https://www.youtube.com/Warner Bros. Pictures

В Сеть выложили первый трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу".

Ролик опубликован на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

Фильм экранизируют по игре Detective Pikachu. По сюжету, главный герой Тим Гудман, расследует таинственное исчезновение своего отца — частного детектива Гарри Гудмана. Давний партнер Гарри – детектив Пикачу помогает найти старшего Гудмана.

К слову, роль Пикачу в фильме исполнил Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула со вселенной Marvel.

Пользователи Сети уже стали подшучивать над этим фактом.

Кроме того, юзеров умилила детализация самого Пикачу, его пушистость и лапки.

Look how cute they made pikachu tho. Finally brought the rough draft to life. I can’t wait for summer 2019. #DetectivePikachupic.twitter.com/S2XnTUk8Jx — σмαя мєιєи∂єz (@xPrepzROCKSx) 13 November 2018

"Посмотрите, как мило они изобразили Пикачу. Наконец-то воплотили эскиз. Не могу дождаться лета 2019-го", - пишут в Twitter.

В прокате фильм появится в мае 2019 года.

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