Джин не всегда будет голубым: появился первый полноценный трейлер Аладдина

Ролик уже за первые полчаса набрал почти 4 тыс. лайков.
В Сети опубликовали первый полноценный трейлер "Аладдина".
Отрадно, что Джин не всегда будет голубым.
Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Studios и уже за первые полчаса набрал почти 4 тыс. лайков. Зрители отмечают, что новый трейлер на порядок лучше предыдущего.
Напомним, премьера фильма в Украине запланирована на 23 мая.
Режиссером фильма стал автор культовых кинолент "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш" Гай Ричи. Роль джина из волшебной лампы исполнил Уилл Смит.
В сети появился первый трейлер фильма "Король Лев".
Также сеть умилил трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу".
Ранее в сеть выложили тизер-трейлер новых "Мстителей".