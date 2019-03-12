Джин не всегда будет голубым: появился первый полноценный трейлер Аладдина

Опубликован первый полноценный трейлер Аладдина / Скриншот с видео

В Сети опубликовали первый полноценный трейлер "Аладдина".

Отрадно, что Джин не всегда будет голубым.

Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Studios и уже за первые полчаса набрал почти 4 тыс. лайков. Зрители отмечают, что новый трейлер на порядок лучше предыдущего.

Напомним, премьера фильма в Украине запланирована на 23 мая.

Режиссером фильма стал автор культовых кинолент "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш" Гай Ричи. Роль джина из волшебной лампы исполнил Уилл Смит.

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