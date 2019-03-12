Джин не всегда будет голубым: появился первый полноценный трейлер Аладдина

12 марта 2019, 15:13

Ролик уже за первые полчаса набрал почти 4 тыс. лайков.

Аладдин
Опубликован первый полноценный трейлер Аладдина / Скриншот с видео

В Сети опубликовали первый полноценный трейлер "Аладдина".

Отрадно, что Джин не всегда будет голубым.

Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Studios и уже за первые полчаса набрал почти 4 тыс. лайков. Зрители отмечают, что новый трейлер на порядок лучше предыдущего.

Напомним, премьера фильма в Украине запланирована на 23 мая. 

Режиссером фильма стал автор культовых кинолент "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш" Гай Ричи. Роль джина из волшебной лампы исполнил Уилл Смит.

В сети появился первый трейлер фильма "Король Лев".

Также сеть умилил трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу".

Ранее в сеть выложили тизер-трейлер новых "Мстителей".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
фильм трейлер Аладдин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:14
Доктор Комаровский назвал самый правильный напиток для ребенка
15:13
Джин не всегда будет голубым: появился первый полноценный трейлер Аладдина Видео
15:10
Угроза для жизни: фанатов Челси предупредили о грабителях и крепком алкоголе в Украине Видео
14:50
"Царский отдых": Валерия похвасталась фигурой на Мальдивах
14:46
Четыре жертвы: в Красногоровке произошла трагедия
14:36
В Госдуме похвастались, как "нагнули" Google из-за карты с украинским Крымом
14:24
Стало известно, когда в Украине ожидается устойчивое потепление Видео
14:18
Полуголая Анастасия Волочкова продемонстрировала откровенный шпагат
14:09
Порошенко нашел замену Гладковскому в СНБО Видео
13:59
"Побег Порошенко с митинга": у президента рассказали о классическом фейке Фото
13:44
Tayanna представила новый трек из будущего альбома Видео
13:11
Российский капитан угрожает перекрыть пролив в Черном море Видео
12:59
Девушка дня Instagram: раскрепощенная модель Мария Демина Фото
12:49
В Киеве обстреляли Голосеевский райсуд Фото Видео
12:29
Морозы вернулись: когда снова ждать +18 градусов Видео
12:23
В Раде требуют публично заслушать информацию о коррупционных схемах в оборонной сфере
12:12
"Рэкет и рейдерство": в Кремле устроили истерику из-за угроз США против Северного потока-2 Видео
11:58
"Порошенко не нужно правосудие": журналисты напомнили о нераскрытом убийстве Шеремета Видео
11:50
Известная украинская певица была срочно госпитализирована в Болгарии
11:37
"Когда мусорки покажут дно, начнут жрать друг друга": появилось видео, как россияне толпятся в очереди к помойке Видео
11:23
"Потрясающая работа": The Hardkiss выпустили клип на песню "Серце" Видео
11:17
От марихуаны до ЛСД: украинские школы опутали сети наркоторговцев – СМИ Видео
11:09
Спустя полгода в России решили возмутиться из-за разрыва Украиной договора о дружбе Видео
11:09
Обещание протолкнуть Закон "О концессии" - предвыборный пиар - эксперты
10:48
Канал HBO показал первый тизер сериала "Чернобыль" Видео
10:47
Новые подробности скандала в оборонке: в ГПУ прокомментировали обвинения Видео
10:35
Массовка на автобусах и стычки на митинге: стала известна стоимость форума Порошенко в Днепре Видео
10:34
Почему пропагандисты РФ гибридно убеждают всех в антироссийскости Порошенко мнение
10:17
Неожиданно: Сергей Бабкин снова станет отцом
10:10
"Вся их мощь – миф и пропаганда": оборонный эксперт пояснил, почему РФ сама заняла позицию проигравшего Видео
09:56
"Бить по рукам": Билецкий пообещал присмотреть за Аваковым на выборах Видео
09:34
Смертельный ураган: в Украине 537 населенных пунктов остались без электроснабжения Видео
09:31
"Крым – раковая опухоль и яд": российский политолог пояснил, на что приходится идти РФ ради полуострова Видео
09:13
И снова мимо кассы: эпопея с выходом IKEA на украинский рынок продолжается
09:03
Мертвые туши: в Киеве озеро превратилось в свалку дохлой рыбы Видео
08:57
В чем Зеленский уже перегнал Порошенко и что это значит мнение
08:56
И снова рука Кремля: курс доллара обвалился Видео
08:21
"Уверенности нет": Коболев предрек мрачное будущее газовому транзиту через Украину Видео
07:56
Зачем официальные аваковцы сталкиваются с аваковцами неофициальными? мнение
07:44
Стало известно, что Порошенко посулил Варфоломею в обмен на томос Фото Видео
07:13
"Это чушь": Аваков высказался о беспорядках в Черкассах Видео
06:27
Нибиру нацелилась на тайное логово земных астрологов Видео
06:07
Плюсплюс представил серию книг-конструкторов "Моя творческая энциклопедия"
06:01
"Полный контроль": эксперт раскрыл план Путина по Украине после выборов
06:00
Путин "сходит с ума" и берет под контроль интернет и религию – CNN
05:48
Рекордное фиаско в роковую дату: что будет с курсом в Украине в ближайшее время Видео
05:33
Мокрый снег: кому грозит непогода во вторник и когда ждать потепления Видео
05:03
Трамп запросил у Конгресса $500 млн на борьбу со "злом" из РФ
04:44
"Она сказала "да": Дженнифер Лопес выходит замуж
04:39
Что стоит за дружбой Путина и Эрдогана
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться