В Сеть выложили тизер-трейлер новых "Мстителей"

Постер фильма "Мсители: Финал" / Times Now

Во всемирной Сети был опубликован новый тизер-трейлер крупнейшего на сегодняшний день фильма-блокбастера, поставленного по комиксам Marvel − "Мстители: Финал".

"Некоторые люди продолжили жить прежней жизнью. Но не мы. Не мы", — произносит закадровый голос, принадлежащий, судя по всему Капитану Америке в исполнении актера Криса Эванса.

В это время на экране демонстрируются кадры опустошенной суперзлодеем Таносом Земли.



Напомним, ранее в Marvel пообещали добавить больше героев нетрадиционной ориентации.