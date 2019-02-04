В Сеть выложили тизер-трейлер новых "Мстителей"

Премьера очередного мегаломанского комиксного боевика назначена на 25 апреля.
Во всемирной Сети был опубликован новый тизер-трейлер крупнейшего на сегодняшний день фильма-блокбастера, поставленного по комиксам Marvel − "Мстители: Финал".
"Некоторые люди продолжили жить прежней жизнью. Но не мы. Не мы", — произносит закадровый голос, принадлежащий, судя по всему Капитану Америке в исполнении актера Криса Эванса.
В это время на экране демонстрируются кадры опустошенной суперзлодеем Таносом Земли.
Напомним, ранее в Marvel пообещали добавить больше героев нетрадиционной ориентации.