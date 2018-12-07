Marvel показала первый трейлер четвертой части "Мстителей: Финал"

Премьера фильма запланирована на апрель 2019 года.
Marvel Studios презентовала первый трейлер четвертого фильма "Мстителей: Финал", который является продолжением киноленты 2018 года "Мстители: Война бесконечности", а также фильмов "Мстители" 2012 года и "Мстители: Эра Альтрона" 2015 года.
Режиссерами фильма выступили братья Энтони и Джо Руссо, которые уже отсняли две последние части о "Капитане Америке" и третью часть "Мстителей".
Премьера киноленты, которую называют одной из самых ожидаемых, запланирована на апрель 2019 года.
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