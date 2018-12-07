Marvel показала первый трейлер четвертой части "Мстителей: Финал"

Marvel показала трейлер четвертых "Мстителей" / https://www.youtube.com/Marvel

Marvel Studios презентовала первый трейлер четвертого фильма "Мстителей: Финал", который является продолжением киноленты 2018 года "Мстители: Война бесконечности", а также фильмов "Мстители" 2012 года и "Мстители: Эра Альтрона" 2015 года.

Режиссерами фильма выступили братья Энтони и Джо Руссо, которые уже отсняли две последние части о "Капитане Америке" и третью часть "Мстителей".

Премьера киноленты, которую называют одной из самых ожидаемых, запланирована на апрель 2019 года.

Также в сети появился трейлер финального сезона саги "Игра престолов".

Сеть умилил трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу".

В сети появился новый тизер третьего сезона сериала "Настоящий детектив".

Ранее звезда "Мстителей" голым проехал по улице ради нового фильма: опубликованы фото 18+.