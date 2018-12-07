В сети появился трейлер финального сезона саги "Игра престолов"

Последний сезон "Игры престолов" выйдет в апреле 2019 года / https://www.youtube.com/GameofThrones

Канал HBO показал первый трейлер заключительного восьмого сезона фэнтезийной саги "Игра престолов".

Ролик появился на YouTube-канале Game of Thrones. В минутном видео показано, как на карте Семи Королевств с одной стороны приближается лед и холод, окутывая силуэты волка и дракона, а с другой – огонь и пламя, окутывая льва. Эти две стихии сталкиваются на карте.

Премьера сериала запланирована на апрель 2019 года.

Также известен слоган последнего сезона: "Каждая битва. Каждое предательство. Каждый риск. Каждый бой. Каждая жертва. Каждая смерть. Все ради Трона".

Напомним, первый сезон "Игры престолов" вышел в 2011 году, с тех пор создатели отсняли 7 сезонов, последний 8 выйдет в 2019 году.

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