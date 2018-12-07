В сети появился трейлер финального сезона саги "Игра престолов"

Премьера сериала запланирована на апрель 2019 года.
Канал HBO показал первый трейлер заключительного восьмого сезона фэнтезийной саги "Игра престолов".
Ролик появился на YouTube-канале Game of Thrones. В минутном видео показано, как на карте Семи Королевств с одной стороны приближается лед и холод, окутывая силуэты волка и дракона, а с другой – огонь и пламя, окутывая льва. Эти две стихии сталкиваются на карте.
Премьера сериала запланирована на апрель 2019 года.
Также известен слоган последнего сезона: "Каждая битва. Каждое предательство. Каждый риск. Каждый бой. Каждая жертва. Каждая смерть. Все ради Трона".
Напомним, первый сезон "Игры престолов" вышел в 2011 году, с тех пор создатели отсняли 7 сезонов, последний 8 выйдет в 2019 году.
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