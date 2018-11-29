Подарок фанатам. Для "Игры престолов" сняли секретную серию с убитыми персонажами

Шон Бин в роли Неда Старка / телеканал НВО

Создатели популярнейшего сериала телеканала НВО "Игра престолов" (поставленного по легендарной фэнтезийной серии романов Джорджа Р.Р. Мартина "Песнь льда и пламени") отсняли специальный эпизод для фанатов.

Как сообщает специализированный портал Entertainment Weekly, в серии появятся персонажи, погибшие еще в первых сезонах. Съемки проходили в ирландском городе Белфасте в нынешнем году. В них участвовал Шон Бин, вернувшийся к роли Неда Старка. Кроме того, в это же самое время в городе был актер Джейсон Момоа, сыгравший Кхала Дрого, однако достоверное неизвестно, появится ли он в серии.

Руководство HBO собирается добавить эпизод как бонус для фанатов в окончательном издании всех сезонов фэнтезийной саги в формате Blue-Ray, выпуск которого состоится после завершения показа сериала.

Напомним, ранее сообщалось о том, что одна из звезд "Игры престолов" немного рассказала о событиях заключительного, восьмого сезона сериала.