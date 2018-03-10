По мотивам "Игры престолов" выпустили почтовые марки

Великобританская королевская почта выпустила серию марок, посвященных событиям известного сериала "Игры престолов", последний сезон которого выйдет на экраны в апреле 2019-го.

Таким образом Великобритания акцентировала внимание общественности на собственный вклад в создание саги. В частности, большинство актеров сериала – британцы, сюжет развивается и снимается на островах Туманного Альбиона, а костюмы и традиции позаимствованы у лордов средневековья, пишет StampMagazine.

Серия насчитывает 10 марок. На них изображены ключевые персонажи саги, а также сам железный трон, за который в сериале и идет борьба. Помимо этого, на марках изображения мифические персонажи. Также почта выпустила небольшой лист, на котором эти марки должны быть закреплены.

Напомним, ранее сообщалось, что суммарный бюджет последнего сезона "Игра престолов" составит 90 млн долларов.