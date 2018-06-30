Актриса из "Игры престолов" приоткрыла занавес тайны над событиями заключительного сезона сериала

Канал HBO в апреле 2019 года запускает заключительный восьмой сезон сериала "Игра престолов". До этого момента, конечно, еще далеко, а пока исполнители основных ролей в сериале не устают с завидной регулярностью подогревать интерес фанатов к сериалу.

К примеру, в этот раз интригующими подробностями о последнем сезоне сериала поделилась актриса Софи Тернер - объектом ее рассказала стали события сезона и ее героиня, Санса Старк.

"В этом сезоне будет больше крови, еще больше смертей. Он будет гораздо более эмоционально мучителен, чем в предыдущие годы. Могу сказать, что люди будут объединяться в группы и враждовать друг с другом. Между ними будет много напряженности, и они будут бороться за то, что считают правильным... Я всегда видела в Сансе воина. У меня всегда было ощущение, что она училась приспосабливаться к той или иной ситуации. И ей это очень помогло. Я счастлива, что для нее эта сюжетная линия закончилась", - поделилась Тернер деталями развития сюжета ее персонажа.

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Ранее актер Николай Костер-Вальдау, ставший широко известным благодаря роли Джейме Ланнистера в многосерийной саге "Игра престолов", рассказал об эпизоде сериала, который не смог посмотреть.