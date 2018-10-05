"Прощай, Капитан Америка": Крис Эванс сообщил о повороте в судьбе "Мстителей"

Крис Эванс попрощался с ролью Капитана Америка / Getty Images

Голливудский актер Крис Эванс, наиболее известный по роли Капитана Америка во франшизе "Мстители", сообщил, что больше эту роль исполнять не будет.

В своем Twitter Эванс написал, что досъемки "Мстителей 4" официально завершены – также как и его контракт с Marvel.

"Официально закончил с Мстителями-4. Это был эмоциональный день, если не сказать больше. Играть эту роль последние 8 лет было для меня огромной честью. Всем, кто стоял перед камерой, за камерой или сидел в зале, спасибо за воспоминания. Я бесконечно вам благодарен", – написал Крис.

Этот твит вызвал бурю среди фанатов Кэпа в сети. Подавляющее большинство писали, что Эванс – лучший Капитан, которого они знают, призывали его вернуться и интересовались, как же теперь без него справится его друг Баки Барнс. По их словам, им трудно представить себе другого актера на месте Капитана Америка.

Премьера "Мстителей 4" запланирована на 2 мая 2019 года.

Ранее в Marvel пообещали добавить больше героев нетрадиционной ориентации. Это будут как новые персонажи, так и хорошо известные старые.