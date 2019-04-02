Специальный трейлер Мстители: Финал на русском: показана трогательная встреча Тони Старка и Капитана Америка

Фильм выходит в прокат 25 апреля.
На официальном канале Marvel Entertainment в YouTube обнародован новый трейлер Мстители 4: Финал.
Зрители увидели новые сцены будущего фильма, в частности, встречу "гения, миллиардера, плейбоя, филантропа" Тони Старка и Капитана Америка Стива Роджерса.
Ролик показывает, как Мстители готовятся спасать мир в решающем сражении. Судя по количеству сцен, связанных с космическими кораблями, спасательная операция примет космические масштабы.
Премьера фильма состоится 25 апреля.
Ранее в сети появился первый трейлер фильма "Король Лев".
Также сеть умилил трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу".
Кроме того, вышел первый полноценный трейлер Аладдина.