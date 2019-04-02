Специальный трейлер Мстители: Финал на русском: показана трогательная встреча Тони Старка и Капитана Америка

Мстители: Финал – показан специальный трейлер / https://www.youtube.com/Marvel

На официальном канале Marvel Entertainment в YouTube обнародован новый трейлер Мстители 4: Финал.

Зрители увидели новые сцены будущего фильма, в частности, встречу "гения, миллиардера, плейбоя, филантропа" Тони Старка и Капитана Америка Стива Роджерса.

Ролик показывает, как Мстители готовятся спасать мир в решающем сражении. Судя по количеству сцен, связанных с космическими кораблями, спасательная операция примет космические масштабы.

Премьера фильма состоится 25 апреля.

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