Мстители: Финал: в сеть слили ключевые части фильма

В сеть слили главные сцены фильма Мстители: Финал / Фото: постер к фильму Мстители: Финал

16 апреля в сеть попало четырехминутное видео со спойлерами самого ожидаемого фильма весны Мстители: Финал.

Экранные записи с ключевыми частями фильма, которые раскрывают концовку, появились в Twitter и Vimeo, затем распространились на YouTube и попали в другие соцсети.

Как произошла утечка, все еще выясняется, но есть две версии: яркие фрагменты картины показывали партнерам Disney, те, в свою очередь, слили их в сеть. По второй версии, студия проводила последние тестовые скрининги для фанатов.

Копии слитых роликов оперативно удаляются со всех площадок, создатели пытаются спасти фанатов от спойлеров, но ролик все еще легко найти.

Если вы хотите посмотреть слитое видео, то вот, – на ваш страх и риск, - ссылка на четыре минуты спойлеров из Мстителей: Финал. Ролик в плохом качестве, но сюжет фильма и отдельные детали вполне можно рассмотреть.

Отметим, что премьера фильма состоится в Украине 25 апреля.

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