Фильмы Marvel: в каком порядке смотреть киноленты перед Мстители: Финал

Премьера финальных Мстителей состоится в Украине 25 апреля.
Один из самых ожидаемых фильмов весны Мстители: Финал покажут на экранах кинотеатров уже 25 апреля.
Главред предлагает разобраться, в какой хронологической последовательности смотреть фильмы киновселенной Marvel. Мы составили список супергеройских кинолент в хронологической последовательности, а также по порядку выхода на большие экраны.
Отметим, что Marvel выпустила уже 21 фильм и 6 сериалов. Сперва предлагаем ознакомиться с таймлайном, чтобы иметь представление о предыстории героев:
1943-1945 – Первый мститель
1995 – Капитан Марвел
2010 – Железный человек, Невероятный Халк
2011 – Железный человек 2, Тор
2012 – Мстители, Железный человек 3
2013 – Тор 2: Царство тьмы
2014 – Первый мститель: Другая война, Стражи галактики, Стражи галактики. Часть 2
2015 – Мстители: Эра Альтрона, Человек-муравей
2016 – Первый мститель: Противостояние, Человек-паук: Возвращение домой
2016-2017 - Доктор Стрэндж
2017 – Человек-муравей и Оса, Тор: Рагнарек, Черная пантера, Мстители: Война бесконечности.
Судя по всему, Мстители: Финал и Человек-паук: Возвращение домой (премьера 4 июля 2019 года), развернутся после Мстителей: Война бесконечности.
А вот так выглядит серия фильмов о супергероях по мере выхода на экраны:
2008 – Железный человек, Невероятный Халк
2010 – Железный человек 2
2011 – Тор, Первый мститель
2012 – Мстители
2013 – Железный человек 3, Тор 2: Царство тьмы
2014 – Первый мститель: Другая война, Стражи Галактики
2015 – Мстители: Эра Альтрона, Человек-муравей
2016 – Первый мститель: Противостояние, Доктор Стрэндж
2017 – Стражи Галактики. Часть 2, Человек-паук: Возвращение домой, Тор: Рагнарек
2018 – Черная Пантера, Мстители: Война бесконечности, Человек-муравей и Оса
2019 – Капитан Марвел, Мстители: Финал, Человек-паук: Вдали от дома
Ранее появилась реакция зрителей фильмаМстители: Финал.