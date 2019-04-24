Фильмы Marvel: в каком порядке смотреть киноленты перед Мстители: Финал

24 апреля 2019, 15:31

Премьера финальных Мстителей состоится в Украине 25 апреля.

Мстители
Премьера фильма Мстители: Финал состоится в Украине 25 апреля / Фото: постер к фильму Мстители: Финал

Один из самых ожидаемых фильмов весны Мстители: Финал покажут на экранах кинотеатров уже 25 апреля.

Главред предлагает разобраться, в какой хронологической последовательности смотреть фильмы киновселенной Marvel. Мы составили список супергеройских кинолент в хронологической последовательности, а также по порядку выхода на большие экраны.

Отметим, что Marvel выпустила уже 21 фильм и 6 сериалов. Сперва предлагаем ознакомиться с таймлайном, чтобы иметь представление о предыстории героев:

1943-1945 – Первый мститель

1995 – Капитан Марвел

2010 – Железный человек, Невероятный Халк

2011 – Железный человек 2, Тор 

2012 – Мстители, Железный человек 3 

2013 – Тор 2: Царство тьмы 

2014 – Первый мститель: Другая война, Стражи галактики, Стражи галактики. Часть 2 

2015 – Мстители: Эра Альтрона, Человек-муравей 

2016 – Первый мститель: Противостояние, Человек-паук: Возвращение домой

2016-2017 - Доктор Стрэндж 

2017 – Человек-муравей и Оса, Тор: Рагнарек, Черная пантера, Мстители: Война бесконечности.

Судя по всему, Мстители: Финал и Человек-паук: Возвращение домой (премьера 4 июля 2019 года), развернутся после Мстителей: Война бесконечности.

А вот так выглядит серия фильмов о супергероях по мере выхода на экраны:

2008 – Железный человек, Невероятный Халк

2010 – Железный человек 2

2011 – Тор, Первый мститель

2012 – Мстители

2013 – Железный человек 3, Тор 2: Царство тьмы

2014 – Первый мститель: Другая война, Стражи Галактики

2015 – Мстители: Эра Альтрона, Человек-муравей

2016 – Первый мститель: Противостояние, Доктор Стрэндж

2017 – Стражи Галактики. Часть 2, Человек-паук: Возвращение домой, Тор: Рагнарек

2018 – Черная Пантера, Мстители: Война бесконечности, Человек-муравей и Оса

2019 – Капитан Марвел, Мстители: Финал, Человек-паук: Вдали от дома

Ранее появилась реакция зрителей фильмаМстители: Финал.

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Мстители Marvel
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