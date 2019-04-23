"Фанатам снесет крышу!": появилась реакция первых зрителей фильма Мстители: Финал

23 апреля 2019, 14:53

Кинокритики, журналисты и звезды уже успели посмотреть фильм на премьере в Лос-Анджелесе.

Мстители
Первые зрители поделились реакцией на финал Мстителей /youtube.com/Marvel

22 апреля в Лос-Анджелесе, США, состоялась гала-премьера фильма Мстители: Финал.

Первые зрители – а это журналисты, кинокритики и звезды, успели поделиться своей реакцией на страницах в социальных сетях.

По просьбе режиссеров Мстителей братьев Джо и Энтони Руссо, зрители не раскрывали детали фильма, не сливали суть концовки, а просто делились своими эмоциями и описывали, как воспринял киноленту зал. Уверяем, дальше – без спойлеров.

"Спойлерить не буду, но скажу, что я смеялся, плакал, плакал, радовался, смеялся и снова плакал, а потом весь зал аплодировал стоя. А потом я снова плакал. Готовьтесь, ребята. Готовьтесь"

"Я не был готов к диапазону эмоций, через который меня прогнал Финал. От явного отчаяния до чистой радости. Я смеялся, я плакал, я хотел, чтобы Тони Старк был моим папой"

"Представьте себе наилучшую версию Финала, и этот фильм каким-то образом превосходит эти ожидания. Я плакал пять-шесть раз. Это самый эмоциональный, самый эпичный фильм киновселенной Marvel. Дань уважения десяти годам этой вселенной, и, срань господня, в фильме отличный фан-сервис. Ооочень хорошо"

"Мысли про Мстители: Финал без спойлеров. Фанатам просто снесет крышу!"

Премьера Мстители: Финал состоится в Украине 25 апреля.

Ранее билеты на фильм Мстители: Финал побили рекорд по предпродажам.

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Мстители: Финал
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