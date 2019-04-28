Фильм Мстители: Финал установил абсолютный кассовый рекорд

Фильм Мстители:Финал, по прогнозам, побьет рекорд Аватара / Фото: постер к фильму Мстители: Финал

Зрелищный фильм от Marvel Мстители: Финал без преувеличения считается одной из наиболее ожидаемых в 2019 году.

Как сообщает Entertainment Weekly, в премьерные дни киноленту посмотрело рекордное количество зрителей.

Первые премьерные дни 24 – 26 апреля принесли авторам Мстители: Финал рекордные 305 миллионов долларов. Подсчитано, что в Великобритании люди потратили 15,3 миллиона долларов на билеты, в Австралии – 13,9, в Корее – 14,6, Италии – 10,4, во Франции – 9,6, Филиппинах и Бразилии – по 7.

Читайте такжеМстители: Финал: в сеть слили ключевые части фильмаНаибольшее количество зрителей посмотрело киноленту в Китае. В этой стране установлен рекорд: в течение 2 дней кассовый сбор в стране составил 154,5 миллиона долларов.

Эксперты утверждают, что премьера Мстители:Финал пришлась на будние дни, поэтому кассовые сборы по итогам выходным будут еще выше. По предположениям специалистов, общемировые сборы за первый уик-энд составят 900 миллионов – 1 миллиард долларов. Поэтому Мстители имеют большие шансы побить кассовый рекорд Аватара, который заработал почти 2,8 миллиарда долларов.

В Украине фильм вышел на большие экраны 25 апреля. Цифра кассовых сборов по стране пока не обнародована.

Напомним, Главред составил гид, по поводу того, в каком порядке смотреть фильмы киновселенной Marvel перед лентой Мстители: Финал.