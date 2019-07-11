Зеленский предложил использовать Чернобыльскую зону для учений НАТО

В зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС могут проходить учения Евросоюза и НАТО.

Об этом идет речь в сообщении на сайте президента Владимира Зеленского по поводу подписания указа, согласно которому в Чернобыльской зоне отчуждения откроется зеленый коридор для туристов.

"Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО", — говорится в сообщении.

Напомним, после выхода на экраны нашумевшего мини-сериала Чернобыль от HBO, количество желающих увидеть саркофаг над 4-м энергоблоком ЧАЭС и посетить город-призрак Припять, значительно возросло.