В Чернобыле – туристический бум: как сейчас выглядит зона отчуждения

После выхода сериала в Чернобыль зачастили туристы / newsinphoto.ru

После выхода на экраны нашумевшего мини-сериала Чернобыль от HBO, количество желающих увидеть саркофаг над 4-м энергоблоком ЧАЭС и посетить город-призрак Припять, значительно возросло.

Иностранные туристы не скупятся на экскурсии в мертвую зону, отдают по сто долларов и евро, в зависимости от туркомпании и выстаивают очереди на пункте пропуска, чтобы своими глазами увидеть разрушения, нанесенные взрывом на ЧАЭС. Что сейчас происходит на территории экологической катастрофы показало на видео Deutsche Welle.

К слову, если ранее из зоны отчуждения ни в коем случае нельзя было ничего вывозить, то теперь на пункте пропуска предприимчивые туроператоры продают магнитики на холодильник, светящиеся презервативы, футболки и всякую мелочь с символикой.

Улицы "мертвой зоны", которые ранее были пустыми, сейчас заполонили иностранцы за исключением россиян – им запрещен въезд.

Ранее предприимчивый китаец продавал туры в Чернобыль, но привозил туристов в российский Челябинск.