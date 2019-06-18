Предприимчивый китаец продавал туры в Чернобыль, но привозил туристов в российский Челябинск

Китайский мошенник выдавал Челябинск за Чернобыль / newsinphoto.ru

Любитель легкой наживы из Китая организовывал туры в "Чернобыль". Все, кто ездил, оставался доволен: и антураж соответствовал, и дозиметры показывали такой же радиационный фон.

Однако, любителей экзотики привозили вовсе не в Чернобыльскую зону, а в Челябинск, передает Рамблер.

Обман раскрылся, когда популярный тур купил глава Минэнерго Китая Ла Миндун, который был уже в 80-х в Чернобыле и легко опознал подлог.

Организатор поездок рассказывал, что последствия аварии удалось преодолеть настолько, что люди снова могут жить в поселениях, но радиационный фон по-прежнему остается нестабильным.

Уральские экологи утверждают: если взять радиационный фон Челябинска, то местами он выглядит как Припять. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Челябинск выдали за Чернобыль.

Эта новость облетела весь интернет, однако сами челябинцы считают, что такое вряд ли возможно. Ведь даже в аэропорту трудно пропустить огромную надпись "Челябинск", хотя другие уверены, для китайцев русские буквы, что для нас иероглифы.

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