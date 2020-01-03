Телеканал для ОРДЛО и Крыма – когда заработает, что покажут и на каком языке / nbnews.com.ua

Телеканал для жителей временно оккупированных территорий (Крым и Донбасс) заработает с 15 февраля на базе уже существующего канала UA|TV.

Предполагается, что поначалу он будет показывать программы, фильмы и сериалы не только на украинском, но и на русском языке, уточнили в Министерстве молодежи, культуры и спорта. Это будут как проекты ведущих украинских медиагрупп, так и собственного производства.

Окончательную концепцию вещания утвердят попозже – после избрания руководителя.

На данный момент руководителем информационного вещания назначена Елена Трибушная. Ранее она была главредом 24 канала. В свое время выполняла обязанности зама главного редактора издания Новое Время и работала редактором журнала Корреспондент.

Читайте такжеЗаставить собаку есть свеклу: как власть будет покорять умы ДонбассаКонкурс на пост директора нового телеканала пройдет в январе. Пока что эту должность занимает замдиректора Юлия Островская.

Цель у канала агитационная, признала Трибушная.

"Цель – вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже 6-й год лишены возможности смотреть украинское телевидение и получать объективную информацию о собственной стране. На их отношение к Украине (сейчас – ред.) влияют преимущественно российские телеканалы", – пояснила она.

Напомним, ранее президент изменил порядок оформления документов жителям Донбасса, подписав соответствующий закон. Документ регулирует вопросы оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения АТО/ООС или переселились с такой зоны во время проведения АТО.

Ранее в Кабмине назвали условие выплаты пенсий в ОРДЛО. Пока что жителям ОРДЛО приходится ездить на территорию подконтрольную Киеву, чтобы получить пенсию.